Harry e sua esposa Megan irão produzir podcasts para o Spotify

Harry e Megan estarão no Spotify. O primeiro episódio do recém-criado “Archewell Audio”, do casal, produzirá uma programação para animar e entreter o público em todo o mundo, segundo a plataforma.

Os episódios poderão ser encontrados de forma gratuita no Spotify. O primeiro episódio será lançado esse mês, em um especial de fim de ano onde Harry e Megan contarão "histórias de esperança e compaixão" para comemorar o Ano Novo, porém a primeira série completa está prevista para o próximo ano.

O acordo é o mais recente modo do duque e da duquesa de Sussex de ganharem a vida fora da família real britânica.

“O que amamos no podcasting é que lembra a todos nós de parar um momento e realmente ouvir, de nos conectarmos uns aos outros sem distração”, disse o casal em um comunicado conjunto.

“Com os desafios de 2020, nunca houve um momento mais importante para isso, porque quando nos ouvimos uns aos outros, e ouvimos as histórias uns dos outros, somos lembrados de como todos estamos interconectados”, acrescentou o casal.