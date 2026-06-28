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'O Diabo Veste Prada 2' chega ao streaming em breve; saiba quando

Estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, o filme caminha para arrecadar mais de US$ 676 milhões em todo o mundo

Estadão Conteúdo

O Diabo Veste Prada 2 foi um sucesso de bilheteria e conquistou o mundo da moda e da mídia quando estreou nos cinemas em abril. Agora, ele ganhou data para chegar ao streaming.

O filme estreará no Disney+ em 29 de julho.

Estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, o filme caminha para arrecadar mais de US$ 676 milhões em todo o mundo. A franquia O Diabo Veste Prada como um todo, considerando primeiro segundo filmes, recentemente ultrapassou a marca de US$ 1 bilhão arrecadados no mundo todo.

Sobre o que é O Diabo Veste Prada 2?

No filme, Andy Sachs (Anne Hathaway) retorna à revista Runway como nova editora de reportagens especiais, onde reencontra sua implacável ex-chefe, Miranda (Meryl Streep) enfrentando ameaças que estão colocando em risco seu império editorial. Antigos amigos e novos rostos também entram em cena.

A sequência tem direção de David Frankel, roteiro de Aline Brosh McKenna, produção de Wendy Finerman e produção executiva de Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna.

Quando O Diabo Veste Prada 2 chega ao streaming?

O longa chega ao Disney+ em 29 de julho.

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O Diabo Veste Prada 2
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