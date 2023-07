Núcleo de Oficinas Curro Velho oferece cursos de animação digital e desenvolvimento de jogos

Na próxima quinta-feira (3) encerram as inscrições para os cursos gratuitos de desenvolvimento de jogos e animação digital que estão sendo oferecidos pela Fundação Cultural do Pará (FCP). As oportunidades, que ocorrem em parceria com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional Tecnológica (Sectet), são voltadas para jovens maiores de 15 anos, com conhecimento básico de informática ou desenho digital. No caso das oficinas de animação, o aluno precisa possuir um portfólio.

Para se cadastrar, precisa preencher virtualmente o formulário online disponibilizado, e confirmar a confirmação por e-mail até um dia após o encerramento das inscrições. As aulas vão começar no dia 7 e seguem até o dia 29 de agosto no Curro Velho, no bairro do Telégrafo, em Belém, das 16h às 18h.

Durante o curso, serão desenvolvidos os processos criativos e métodos de produção para a elaboração de websérie de animação 2D digital, com episódios de 45 a 60 segundos cada. A oficina oferece 10 vagas e carga horária de 30h para os inscritos.

A coordenadora de oficinas culturais em exercício, Carla Evanovitch, está com boas expectativas para a adesão de novos alunos, que vão viver a experiência de participar das duas oficinas propostas no início deste segundo semestre. Segundo ela, o grande diferencial vai ser a possibilidade dos projetos executados serem trabalhados em um laboratório mais qualificado.

“Um dos pontos mais importantes dessa parceria com a SECTET é a utilização de novos equipamentos em espaços públicos gratuitos, onde os participantes podem se instrumentalizar com ferramentas tecnológicas que torne possível novas experiências em oficinas de arte e tecnologia”, acrescentou.

Oficinas

O instrutor Antônio Lobato será o responsável pela oficina de Websérie de Animação. De acordo com ele, as propostas das aulas são dar continuidade em um projeto de animação iniciado anteriormente por outros alunos. Link das inscrições.

“Vamos começar já tendo os personagens e é bem simples, fácil de animar, para qualquer um pegar o ritmo de trabalho. A gente vai começar com o desenvolvimento da história, storyboard e os rascunhos, até o resultado final”, explicou Antônio, acrescentando que é uma grande oportunidade para aqueles que querem ingressar no mercado de trabalho na área.

Já Rafael Fernandes irá ensinar aos alunos como criar jogos utilizando o Unity 2D, uma das mais poderosas ferramentas do mercado de desenvolvimento de jogos. Link das inscrições.

“O aluno vai aprender a usar a linguagem de programação C#, o sistema de física e colisões, o sistema de animações, a integração de recursos da Unity Asset Store e muito mais. E ser capaz de desenvolver seus próprios projetos e jogos”, acrescentou.

Rafael destacou que jogos eletrônicos podem estimular a criatividade, o raciocínio lógico e a capacidade de trabalhar em equipe. Além de ser um mercado de carreira e empreendedorismo que tem crescido bastante nos últimos anos.

“Oferecer esse tipo de conhecimento para a comunidade é uma forma de contribuir para o desenvolvimento social, cultural e econômico, além de incentivar o potencial criativo e intelectual dos participantes”, afirmou.

Serviço

Laboratório Maker: Oficinas de animação e desenvolvimento de jogos

Inscrições: até 03/08;

Realização: 7 a 29/08;

Horário: 16h às 18h;

Local: Curro Velho, Rua Prof. Nelson Ribeiro, 287 - Telégrafo.