Um Lugar ao Sol: Lara e Ravi se beijam e consequência será devastadora; saiba mais

Em Um Lugar ao Sol, o amor do início da trama que Ravi (Juan Paiva) sentia por Lara (Andréia Horta) parece estar mais vivo do que nunca! Sim, afinal, quem conheceu a mocinha primeiro foi ele e não Christian/Renato. Na próxima semana de novela, Lara irá voltar ao Brasil para o casamento de Mateus (Danton Mello) e convidará Ravi para ir com ela.

Será nessa viagem que os dois irão se aproximar e onde o clima começará a esquentar até acontecer o primeiro beijo dos dois, previsto para acontecer no capítulo do dia 12. Lara ficará animada com a ideia de engatar um namoro com o jovem e contará para sua avó sobre o beijo.

Mas o que as duas não esperavam é que, ao ouvir sobre o fatídico acontecimento, Thaiane, que é apaixonada por Ravi, decidirá ir embora do Rio de Janeiro. A jovem, que é neta bastarda de Noca, irá embora, deixando a idosa arrasada.

Lara ligará os pontos e concluirá que a prima bastarda ouviu sobre o beijo. "Ah, não, não acredito. Então foi isso. A gente estava conversando quando ouviu um barulho na cozinha, e...", raciocinará ela. A novela acabará no dia 26 de março.