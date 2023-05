O Rei do Gado: Veja por onde está o ator que fez Geraldino

Em 'O Rei do Gado', folhetim de Benedito Ruy Barbosa exibido no Vale a Pena Ver de Novo, Marcelo Galdino da vida à Geraldino, funcionário da família rival Mezenga e que, posteriormente, se torna cúmplice do assassinato de Ralf (Oscar Magrini) ao lado de Marcos (Fábio Assunção).

Na novela, o rapaz é responsável por cuidar do barco de Léia (Silvia Pfeifer), ex-esposa do rei do gado, e se torna fundamental na investigação do assassinato do amante da loira. O garanhão interpretado por Oscar Magrini apronta poucas e boas na trama e consequentemente, é descoberto pelo marido de uma das suas namoradas.

Após levar uma surra encomendada, Ralf é enterrado na Praia do Guarujá e não sobrevive ao ser afogado pela maré. Entretanto, o empregado estava ao lado do filho de Léia na noite do acidente e confessa que o playboy foi o autor do crime.

Vinte e anos depois da transmissão original da novela, Marcos Galdino coleciona diversos projetos nas telinhas em mais de três décadas de carreira. O ator passou pela Globo, SBT, TV Cultura e teve seu último trabalho em ‘Gênesis’, da Record. Galdino é casado com a atriz Veridiana Toledo, com quem tem duas filhas. Atualmente trabalha como diretor, professor de Artes Cênicas e preparador de atores mirins, além de atuar como locutor.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)