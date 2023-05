O Rei do Gado: Nasce filho de Marcos e Liliana

Em meio ao caos e investigação do assassinato de Ralf (Oscar Magrini), a parceira de Marcos Mezenga (Fábio Assunção) tem o primeiro filho do herdeiro devido à pressão de ter o marido preso.

No folhetim de Benedito Ruy Barbosa 'O Rei do Gado' Marcos fica com receio de ir para a cadeia e liga para Liliana (Mariana Lima) para saber do filho. Emocionado, o playboy confessa o amor pela mãe de seu filho e explica que pode ser acusado pela morte de Ralf, já que ameaçou acabar com o pilantra antes do acontecimento.

Nervosa, a filha do Senador Caxias (Carlos Vereza) começa a entrar em trabalho de parto mesmo não tendo completado os 9 meses de gravidez. O herdeiro nota algo estranho na ligação e corre para o hospital para acompanhar o nascimento do filho e se emociona com a chegada do pequeno ao lado de Rosa (Ana Rosa).

Após o inesperado, Marcos liga para sua irmã Lia (Lavínia Vlasak) e dá a notícia de que já é papai, o que comove Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). O Rei do Gado manda felicitações para a nora e pensa em Luana (Patrícia Pillar), que também espera um filho e recentemente fugiu da fazenda de Geremias (Raul Cortez).

Juntos, as famílias comemoram o nascimento da criança enquanto Marcos teme perder o crescimento do filho caseo seja condenado pelo assassinato.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)