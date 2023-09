Mulheres Apaixonadas: Veja como está o ator que interpretou Expedito na trama

Rafael Calomeni, de 51 anos, foi um dos galãs da TV Globo nos anos 2000. Em ‘Mulheres Apaixonadas’, transmitida no Vale a Pena Ver de Novo, o artista interpretou Expedito, jovem que mantém o relacionamento com Lorena (Susana Vieira).

Na época, o casal chamou atenção do público pelo relacionamento com grande diferença de idade, uma das pautas abordadas por Maneco ao longo da trama. No entanto, mesmo com o sucesso após a novela, Calomeni decidiu se afastar das telinhas para cuidar do sobrinho, que faleceu devido ao câncer.

"Meu irmão pede para não tocarmos mais nesse assunto, sofremos muito e eu o entendo. Fiquei afastado [do meio] por esse motivo”, disse Rafael em entrevista à Band.

Posteriormente, Rafael se aventurou em negócios e atualmente está, aos poucos, retomando a vida no meio artístico por trás das câmeras. O ator se aventura no universo da direção desde 2016 e está trabalhando no lançamento de seu primeiro longa: 'Horizonte'.

O filme foi lançado em junho deste ano e ganhou o prêmio de melhor longa-metragem da 2ª edição do Festival de Vassouras. Rafael Calomeni também é pai de dois filhos, fruto do relacionamento com a ex-esposa Flávia Belchior, e atualmente é casado com Cris Calomeni.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)