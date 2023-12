Chiquititas: Veja como está Cinthia Cruz, atriz que interpretou Cris na novela

Cinthia Cruz, 23, atriz que interpretou a personagem Cris no remake de ‘Chiquititas’, em reprise na programação do SBT, iniciou a carreira aos 9 anos na TV Record na novela ‘Bela a Feia’ e no programa de Ana Hickmann.

Após um ano, migrou para o SBT, participando do quadro 'Meu Pai é Melhor que o Seu Pai'. Depois participou dos programas da Eliana, Celso Portiolli, Raul Gil e outros, além de atrações de outras emissoras como Band e Rede TV. Em 2012, entrou para o elenco de Carrossel, ao lado de Maísa Silva e Larissa Manoela.

No ano seguinte, fez o remake de Chiquititas e, posteriormente, em 2016 integrou o elenco da peça Meninos e Meninas. Cinthia Cruz também entrou para o reality show 'De Férias Com Ex', da MTV Brasil, onde ganhou destaque nas redes sociais.

Com o reality show, Cinthia ganhou milhares de seguidores nas redes sociais e, em 2021, aos 20 anos, colecionava 12 milhões de seguidores. Atualmente, a atriz apresenta o ‘TV Zyn’, programa jovem do SBT e investe na influência digital a partir da criação de conteúdos.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)