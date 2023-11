Chiquititas: Maria descobre que Marian sabotou Pata e Rafa encara desafio no Café Boutique

A casa da árvore pega fogo e Miguel surge para salvar Maria e Dani. Carol fala do perigo da ação de Teca, Ana e Maria em deixar Dani na casa da árvore sozinha. Marian fala para Pata que Vivi deve ter passado vaselina em seu sapato por inveja.

Bia intervém e diz que Marian deve ser a responsável pela maldade, pois sempre gostou de causar intriga. Bruno promete para Dani que irá dar mais atenção para ela em seu tempo livre. A menina fica feliz e abraça o pai. Pata pede para Vivi reconhecer que foi ela quem passou vaselina no sapato. Vivi nega mais uma vez e Bia insiste que Marian é a responsável. Maria vê Marian jogar um pote de vaselina no lixo.

Chico estranha que o Café Boutique esteja enviando com frequência os novos Cupcakes para as chiquititas. Shirley fica triste pelo sumiço de Cícero, por quem está apaixonada. Tobias avisa Maria Cecília que marcou a data do casamento deles. Maria conversa com Marian e diz que a menina deve contar a verdade para Pata e assumir que passou vaselina em seu sapato.

Marian diz que se depender dela as meninas continuarão brigando e que, se Maria contar algo para alguém, arrancará a cabeça da boneca Laura e depois jogará o brinquedo no lixão da cidade.

Armando avisa os funcionários do Café Boutique da nova promoção do Cupcake Irresistível: um cupcake gigante onde quem conseguir comê-lo inteiro não paga a conta. Rafa, que andou comendo o doce escondido, não aguenta de vontade e vai correndo ao Café Boutique. Rafa consegue comer todo o cupcake, mas sente muita dor na barriga. No porão do orfanato, Maria conta para Miguel que Marian é má e que está de olho nela.

