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PARA MARATONAR!

Amor e drama: confira 3 dicas de novelas turcas para maratonar neste final de semana de julho

Algumas produções costumam fazer sucesso entre os brasileiros com enredos cheios de reviravoltas

Victoria Rodrigues

24 de julho de 2026 às 16:48

A novela "A Sonhadora" é uma excelente opção para maratonar nessas férias.

A novela "A Sonhadora" é uma excelente opção para maratonar nessas férias. ( Foto: Foto: Reprodução/ IMDb )

Para alguns fãs brasileiros, as novelas turcas representam uma ótima opção para se divertir no final de semana das férias de julho, principalmente quando os enredos vêm carregados de amor, dramas e reviravoltas que são capazes de deixar qualquer um sem fôlego até o próximo episódio. Com personagens complexos e tramas com críticas sociais, essas produções conquistaram o coração de muitas pessoas ao apresentar histórias diferentes das que normalmente são vistas no cinema brasileiro.

Entre as novelas que mais fazem sucesso entre os amantes de produções turcas no Brasil, estão: O Canto do Pássaro (2022), disponível na HBO Max e Prime Video; Amor 101 (2020), que pode ser encontrada na Netflix; e A Sonhadora (2018), disponível na plataforma de streaming Globoplay. Conheça a sinopse de cada uma delas abaixo!

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Confira 3 dicas de novelas turcas para assistir em casa:

  • O Canto do Pássaro (HBO Max e Prime Video)

O Canto do Pássaro foi lançado em 2022.
O Canto do Pássaro foi lançado em 2022. (Foto: Divulgação/ Prime Video)

A novela turca "O Canto do Pássaro" conta a história de Ferit, interpretado pelo ator Mert Ramazan Demir, um jovem herdeiro conhecido por ter comportamentos irresponsáveis até que ele se vê obrigado pelo avô a se casar com a bela Suna (Beril Pozam). Mas o que era para ser um casamento arranjado, vira uma série de intrigas familiares quando ele se apaixona pela irmã da pretendente, a Seyran (Afra Saraçoglu).

  • Amor 101 (Netflix)

A novela turca "Amor 101" foi lançada em 2020.
A novela turca "Amor 101" foi lançada em 2020. (Foto: Divulgação/ Netflix)

O enredo de "Amor 101" gira em torno de cinco jovens: Eda (Alina Boz), Osman (Selahattin Pasali), Sinan (Mert Yazicioglu), Kerem (Kubilay Aka) e Elsic (Ipec Filiz Yazici). Juntos, o objetivo deles é fazer com que a professora Burcu (Pinar Deniz) se apaixone. No país, a trama costuma fazer sucesso porque conta com atores já conhecidos no elenco principal de outra novela famosa da Turquia, a "Yargi: segredos de família" (2021).

  • A Sonhadora (Globoplay)

A novela turca "A Sonhadora" foi lançada em 2018.
A novela turca "A Sonhadora" foi lançada em 2018. (Foto: Reprodução/ IMDb)

Ao contrário da maioria das produções turcas que apresentam enredos voltados à dramatização, a novela "A Sonhadora" possui uma proposta completamente diferente com um tom leve e divertido ao contar a história de uma jovem aspirante a escritora chamada Sanem (Demet Ösdemir). Ao longo das cenas, ela tenta conseguir um emprego estável e aceitar um casamento arranjado com o seu vizinho Muzaffer (Cihan Ercan), mas acaba se apaixonando por Can (Can Yaman) ao conseguir um trabalho em uma agência.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva em oliberal.com)

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