Nova versão de Andressa Urach; Ato heroico de Ivete Sangalo e polêmicas de A Fazenda

Mais uma umez o Égua do Babado selecionou as principais notícias envolvendo as celebridades. Esta semana o nome da cantora Ivete Sangalo movimentou a internet após ter sido responsável por salvar uma criança em uma praia deserta, na Bahia. A cantora foi discreta durante o salvamento, mas depois a assessoria da cantora confirmou a informação para a revista Quem.

Um fato polêmico da semana envolve a influencer e apresentadora Andressa Urach, que publicou um vídeo no Instagram criticando a comunidade evangélica. A declaração seria uma resposta a críticas de fiéis da Igreja Universal ao novo visual da ex-modelo, que voltou a adotar luzes nos cabelos e pintar as unhas de vermelho.

E , claro, não poderia faltar os principais episódios de A Fazenda. Para saber de tudo é só clicar.