Nicole Bahls fala sobre ser mãe, mostra mansão e revela que mulheres que dão em cima do seu namorado

A apresentadora Nicole Bahls participou de uma entrevista na terça-feira (18), no programa Fofocalizando, do SBT, e comentou durante a entrevista que tem o desejo de ser mãe. Ela namora o empresário Marcelo Viana. Bahls mostrou a sua mansão e também comentou sobre o assédio das mulheres em relação ao seu namorado. Confira!

Nicole comentou na entrevista que ama receber seus amigos em casa. “Amo compartilhar o tempo que tenho, amo estar em casa, gosto de receber meus amigos, gosto de cozinhar algo especial para eles provarem do meu tempero”, revelou.

Sobre a sua vida pessoal e relacionamento afetivo, Nicole Bahls declarou: "meu sonho é trazer minha mãe pra morar comigo" e comentou sobre maternidade "não me cobro, mas tenho vontade de ser mãe".

Nicole diz que sua vida amorosa vai bem e que já viu mulheres darem em cima do seu namorado. "Já peguei algumas mulheres mandando o número do celular para ele. Tem minha foto com o boy lá e elas mandando mensagem".

E concluiu falando sobre casamento: "quando a gente namora, a gente espera casar, eu espero casar sim". A apresentadora também entrou na onda das "grávidas de AI" e postou foto de como seria mãe pela perspectiva da Inteligência Artificial: