Neymar veste filha com camisa do Brasil em dia de jogo pelas Eliminatórias; veja foto

Neymar está afastado dos gramados, mas não das redes sociais. Antes da partida da seleção brasileira contra a Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o jogador postou nesta quinta-feira (16), uma foto de filha Mavie, mostrando apoio ao Brasil na partida. A menina aparece vestida com uma camisa amarela com a bandeira brasileira e um short azul.

Enquanto dorme, também segura uma bola de futebol. "Hoje tem jogo do brasil e aqui já estamos preparados para torcer…. vamos Brasil", escreveu o atleta em suas redes sociais. No Instagram, a publicação já conta com mais de 2,5 milhões de curtidas; no X, ex-Twitter, mais de 500 mil visualizações.

VEJA MAIS

Diversos influenciadores e personalidades do esporte comentaram a publicação. Entre eles, Carles Puyol, ex-zagueiro do Barcelona, Gabriel Medina e o ex-jogador Amaral, com passagens por Palmeiras e Corinthians. Neymar está fora de combate pela seleção brasileira e Al-Hilal após romper o ligamento do joelho na partida em que o Brasil foi derrotado por 2 a 0, em outubro, em Montevidéu.