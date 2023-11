Xodó do Vasco, menino Gui encontra Neymar e Nenê; vídeo

Na noite da última terça-feira (14), um capítulo emocionante se desenhou na vida do pequeno Guilherme, de apenas 9 anos, que se tornou o símbolo do Vasco neste ano. Conhecido carinhosamente como "Gui", o garoto teve a surpresa de sua vida ao encontrar-se com dois grandes ídolos do futebol brasileiro: Neymar e Nenê.

O encontro, completamente inesperado para Gui, foi marcado por momentos de emoção. O menino teve a oportunidade única de estar no colo de Neymar, astro da seleção brasileira, que, mesmo em recuperação de uma cirurgia no joelho e apoiado em muletas, dedicou tempo ao encontro.

Ao lado de Nenê, ex-jogador do Vasco e atualmente no Juventude, Gui não hesitou em expressar seu amor pelo clube carioca. Com entusiasmo, puxou a tradicional saudação da torcida, o grito de "Casaca", demonstrando a paixão que carrega pelo time. O jovem também teve a oportunidade de cantar o hino do Santos, atendendo a um pedido especial de Neymar.

A história de Guilherme tornou-se conhecida nas redes sociais, transformando-o em um verdadeiro xodó dos torcedores do Vasco. Portador de epidermólise bolhosa, uma doença genética rara, Gui enfrentou momentos difíceis, chegando a passar 16 dias em coma.

Desde sua alta hospitalar, Gui frequenta os jogos do Vasco no Rio e já visitou o CT do clube, criando laços com os jogadores.