Nem lasanha, nem estrogonofe: saiba qual foi o almoço escolhido por Projota

As preferências alimentares de Projota sempre dão o que falar no BBB 21. O rapper passou a ser alvo de comentários nas redes desde que confessou não gostar de pratos como estrogonofe e lasanha. Na última festa, inclusive, ele pediu para prepararem um lanche especial para ele, só com pão e carne, porque não comia outros ingredientes.

Nesse domingo (14), o participante, que ganhou a prova do anjo no último sábado (13), recebeu o almoço especial e uma questão veio à tona: qual seria o cardápio escolhido pelo brother?

As escolhas do rapper logo foram reveladas: arroz, feijão carioca, frango ensopado com polenta e, para a sobremesa, um mousse de chocolate.