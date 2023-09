Natália Lage surge com novo visual: 'Loira do Tchan'

Natália Lage apresentou para seus seguidores mais uma mudança de visual. A atriz de 44 anos surpreendeu os fãs ao aparecer com novos fios mais louros. Logo, a artista brincou: "A nova loira do Tchan ou as duas loiras do banheiro: sou eu ".

Natália mudou o visual por causa de um personagem que viverá no cinema. A mudança foi aprovada por amigas famosas da atriz. "Amei", comentou Carolina Dieckmann. "Nossa, combinou muito com você! Tá linda", fez coro Maeve Jinkings, da série "Os outros".

Confira o vídeo com a transformação da atriz:

VEJA MAIS