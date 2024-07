VÍDEO: Márcio Moreira lança carimbó com clipe inclusivo nas plataformas

“Areia”, novo single de Márcio Moreira, chegou às plataformas de música na sexta, 19. A composição do carioca Ricardo Rocha, com produção musical de Luiz Lopez, influenciada pela sonoridade Latino-Amazônica de Márcio, transformou-se em um carimbó para não deixar ninguém parado.

“Areia” celebra um novo tempo do compositor Ricardo Rocha, que através da Labidad Music, tem visto sua obra revisitada por artistas independentes contemporâneos. “Como bom aquariano, quis retratar a inconstância e mutação das coisas, notadamente nos relacionamentos que “vão e vêm” (como a maré). Usei a areia como símbolo da passagem do tempo (imaginando uma ampulheta) e, também como representação da máxima: “o tempo não existe”, pelo gesto de jogar a areia no vento. Também tentei retratar a mutabilidade das coisas pela representação do castelo também feito de areia, com sua fragilidade diante da maré. A intenção foi de mostrar o ciclo da vida e a consideração de que nada é eterno, com a “maré (vida)” indo e vindo sendo capaz de modificar tudo. Fiz a música em dois acordes justamente para simbolizar o “vai e vem”, revela.

Para Márcio, o novo single é um presente pessoal. “Essa liberdade que o Ricardo nos deu para recriarmos a sua obra à nossa maneira tornou ainda mais fértil a nossa imaginação e nos fez nos aproximarmos do carimbó amazônico sem qualquer pudor”, comenta o cantor.

Clipe Inclusivo

Além da canção disponível em todas as plataformas de áudio, “Areia” também ganhou um lindo videoclipe dirigido por Igor Reys, da Groove Music, produtora local que traduziu em imagem os versos de Ricardo e que contou com um casal da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), com Síndrome de Down, Gabriel Rolim e Thamires Dias.

“É a primeira vez que gravo um carimbó, então vi a oportunidade de registrar os cartões postais da minha cidade para que o povo que nunca veio à Belém possa conhecer um pouco mais das Belezas da nossa cidade e a inclusão tem sido uma marca muito importante do meu trabalho. Então tive a ideia de convidarmos o Gabriel e a Thamires, que já se soltaram no palco do meu último show em Belém, para fazer parte deste trabalho e, graças à APAE, esse desejo se tornou realidade”, descreve Moreira.

Além de Gabriel e Thamires, o clipe conta com todo o gingado e talento da Companhia de Dança Folclórica “Trilhas da Amazônia”, com os casais Fernando Alves e Taynara Garcia e Elzir Cruz e Andreza Ramos. “A energia e o domínio da nossa cultura que esses bailarinos carregam é realmente encantadora, não tem outra palavra. Os cenários que escolhemos ganharam ainda mais magia com toda a capacidade de mexer o corpo ao som do Carimbó que esses artistas brilhantes têm”, finaliza o cantor.