Thaeme e Thiago lançam última faixa do DVD 'Química'

Thaeme e Thiago lançaram nas plataformas digitais e no Youtube a música "Me Liga Amanhã", nesta sexta-feira, 22. Essa é a última faixa inédita do DVD "Química", que foi gravado em São Paulo antes da pandemia. A faixa "Me Liga Amanhã" ganhou videoclipe.

“Estamos muito felizes com a conclusão de mais um projeto. ‘Química’ é muito especial para a dupla Thaeme e Thiago e vê-lo completo e disponível para todos os nossos fãs é gratificante”, fala Thaeme, que recentemente teve o segundo filho. “Esse lançamento foi desafiador, pois logo após a gravação veio a pandemia. Tivemos que mudar todo o planejamento no meio do caminho, mas graças a Deus deu tudo certo e o trabalho está aí, completo e do jeito que a gente imaginava”, conta Thiago.

O DVD traz 23 músicas inéditas e uma regravação. A faixa-título “Química” traz as participações de Jorge (da dupla Jorge e Mateus), Henrique e Diego, Gustavo Mioto, Tayrone e Gaab (através de projeção).

Esse é o quinto DVD da dupla, que completou 10 anos de carreira. Na vida pessoal, Thaeme acaba de ganhar a segunda filha, enquanto Thiago participou do reality Power Couple Brasil, da Record, junto com a namorada Geórgia Fröhlich.