Sucesso no TikTok, Adrian Jean lança single 'Take A Trip' focado em público brasileiro

Novo single de Adrian Jean, “Take A Trip”, chega junto a um videoclipe a todas as plataformas de música. A faixa tem composição e produção assinada pelo próprio artista, misturando elementos da música pop e do R&B, enquanto o vídeo tem direção comandada por Monseé Wood. Assista:

O novo som chama o ouvinte para viajar para lugares distantes, em versos apaixonados e prontos para o verão. “Passei dois anos trabalhando nessa música. Estou feliz por finalmente poder mostrar ao mundo”, comemora o cantor, que aproveita para falar sobre a relação com o Brasil.

"Estamos em julho e já devo ter passado mais de quatro meses aqui. Eu absolutamente amo o Brasil. Pela cultura, as pessoas, a comida, a paixão…", diz.

Esse é o primeiro lançamento de Adrian Jean sob a assessoria de comunicação da bpmcom, a mesma de nomes como Anitta, Juliette, Thiaguinho, Pedro Sampaio, entre outros.

"Produzir essa música foi um processo super legal. A composição foi, em grande parte, bem rápida, não mais que algumas horas. Quando eu ouvi essa batida, achei incrível, principalmente porque começa como um R&B e depois explode e vai por um caminho mais pop", conta Adrian.

Apaixonado pelo Brasil, ele já colaborou com artistas daqui, como a carioca Ebony e o duo YOÚN, nomes proeminentes da cena do rap nacional. Contabiliza mais de 25 milhões de visualizações no TikTok, cerca de 32 mil ouvintes no Spotify e mais de 62 mil seguidores no Instagram.