Sertanejas lançam álbum "Patroas 35%" e clipe de "Esqueça-me Se For Capaz"

O trio empoderado das sertanejas Marília Mendonça e Maiara & Maraisa apresenta em todas as plataformas de música o novo o álbum "Patroas 35%" com nove faixas, sendo seis inéditas. O álbum está disponível em todas as plataformas de streaming musical. A música de destaque, "Esqueça-me Se For Capaz", também está disponível no YouTube com um clipe com um trabalho de atuação das três cantoras. O clipe estará disponível a partir das 20h desta sexta-feira (15).

A partir das 19h30, o trio faz uma live pré-lançamento para contarem um pouco mais do projeto e ficarem com os fãs para assistirem à estreia do clipe, com mediação do jornalista André Piunti.

E se tem algo que une Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, além da amizade de mais de 10 anos e música sertaneja é o empoderamento feminino e o compromisso social que as cantoras têm com os fãs, que abrangem diversas gerações, e que se sentem representados através de suas mensagens. As amigas e parceiras profissionais amadureceram juntas, tanto na música como em suas vidas pessoais, e muitas destas experiências estão estampadas em suas canções.

Ouçam a música "Esqueça-me se for capaz"

"Conseguimos mostrar pro Brasil inteiro o nosso trabalho, já conquistamos bastante coisa, mas o foco das Patroas agora é mostrar a amizade. É como você pode estar ao lado de uma mulher, ou abaixo ou acima, e mesmo assim estar junto com ela o tempo todo. Queremos entregar esse nosso trabalho para os fãs e deixar sempre esse recado: que não precisa ter medo de outra mulher, pega na mão dela, vai crescer junto com ela, que vai ser lindo!", enfatiza Marília Mendonça.

"Patroas 35%" apresenta nove faixas, sendo seis inéditas. As inéditas são "Esqueça-me Se For Capaz", "Presepada", "Para de Me Chamar Pra Trair", "Fã Clube", "Você Não Manda em Mim" e "Eu Não Vou Namorar". Todas as faixas ganham videoclipes, que serão liberados nas próximas sextas-feiras no YouTube, sempre às 11h.

O album tem ainda três canções apresentadas no último EP. O videoclipe do primeiro single "Motel Afrodite" alcançou mais de um milhão de visualizações no Youtube em menos de 24 horas e somado aos clipes de "Não Sei o Que Lá" e "Todo Mundo Menos Você" , já passam de 22 milhões de views na plataforma de vídeos, além de estarem no Top 200 do Spotify desde o lançamento.

O álbum "Patroas 35%" chega logo após a indicação ao Grammy Latino da primeira parte do projeto, gravado em uma live. Intitulado "Patroas", este apresentou 19 canções entre regravações e inéditas e concorre na premiação na categoria "Melhor Álbum de Música Sertaneja".