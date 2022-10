Sandra Duailibe canta para Nossa Senhora com entrada franca

A cantora Sandra Duailibe apresenta nesta quarta-feira, 05, o show “Sigamos com fé”, ao lado de Robenare Marques. A apresentação será às 18h, na Igreja de Santo Alexandre, com entrada gratuita.

A proposta do espetáculo, nessa semana do Círio, é enaltecer a fé em torno de Nossa Senhora de Nazaré. “Os preparativos para a apresentação já começaram faz tempo. Este recital é a materialização de um sonho. Como se fosse mesmo um milagre, entende? Me preocupo com cada detalhe com imenso cuidado e amor”, explicou a cantora.

Sandra pretende abranger os romeiros que estão em Belém de uma forma geral, para que os que residem ou os que chegaram na capital paraense, para participar desta grande festa nazarena. A intenção da cantora é entregar um espetáculo recheado de emoção e claro, como uma forma de gratidão a Nossa Senhora de Nazaré.

No repertório, as músicas estarão voltadas às festividades do Círio, com canções marianas, de fé, amor, amizade, como ‘Maria de Nazaré’, ‘Mãezinha do céu’, ‘Ave Maria’, ‘Minha Nossa Senhora’, entre outras.

“Interpretarei, por exemplo, uma canção que diz o que penso e como sou, sobre o sonho impossível, chamada ‘Sonhar mais um sonho impossível’. Obviamente, interpretarei a emocionante canção ‘Mãezinha do céu’, composta pelo meu primo Marco Duailibe e que gravei um videoclipe especialmente para homenageá-la, no Sons do Pará”, antecipou.

A música foi lançada no fim de setembro, pela TV Liberal. “O retorno foi imediato. As pessoas me param na rua para elogiar a canção, o clipe. Todos e eu, emocionados e gratos”, acrescenta Sandra.

Além da cantora ser acompanhada no espetáculo pelo grande pianista Robenare Marques, imortal da Academia Paraense de Música, ainda terá a participação especial de Vital Lima, com a interpretação de ‘Círios’.

Outro momento importante para o show, é a imagem de Nossa Senhora, que tem uma grande representatividade afetiva para Sandra. “A imagem de Nossa Senhora de Nazaré, que era da mamãe, que faleceu em dezembro de 2020, vítima de Covid, estará lá. Ela já está sendo preparada para ocupar seu lugar de destaque no palco da Igreja de Santo Alexandre”, antecipou.

Tudo foi pensado para estar em harmonia com o Círio. “Meu figurino, já pronto, foi pintado pelo talentoso artista plástico Bichara Gaby. Uma verdadeira expressão de amor à Nossa Padroeira do Pará, Rainha da Amazônia. Só vendo mesmo (risos)”, finaliza Sandra.

Agende-se

Sigamos com fé

Data: hoje, 05

Hora: às 18h

Local: Igreja de Santo Alexandre - Pça. Dom Caetano Brandao, Belém, PA

Entrada franca