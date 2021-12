Ruth Costa fala da mulher negra em primeiro single da sua carreira

Falar da mulher negra e mostrar todo seu encorajamento e representatividade, é a mensagem de Ruth Costa em “Sou mulher preta”. O primeiro single da cantora e compositora, traz sua verdade mais latente, contando um pouco de sua vivência enquanto mulher negra e do reflexo da descoberta de identidade e de força ancestral.

O lançamento oficial será nesta quinta-feira, 23, às 12h, com música e clipe, no canal do Youtube da artista e nas plataformas de streaming musical.

“Nós mulheres pretas, no Brasil e na Amazônia, levamos algum tempo para nos enxergarmos em nossas potências, nos descobrirmos e nos compreendermos negras. Para muitas, é um processo doloroso, porém crucial. ‘Sou mulher preta’ fala sobre isso. É a melodia de um pouco da minha história, mas que também pode ser a história de outras mulheres”, frisa a cantora.

A composição da música também é de Ruth Costa.

“’Sou mulher preta’, foi a mais demorada, porque teve vários processos, eu percebi que ali era minha história, mas que também era história outras mulheres negras, a segunda estrofe refiz depois de dois meses, fala muito dos nossos processos que são diários. Todo dia é um novo dia, é uma nova luta, trata da importância de ter uma representatividade eu perdi meu pai muito cedo, ele sendo um homem negro, eu me enxergava nele. E falta desse nível, de representatividade faz com que a gente tenha que se reconstruir em vários momentos da nossa vida. Quis trazer essa música pra ser o primeiro sim, por se tratar de um ele de afeto entre outras mulheres negras, quero que outras mulheres se enxerguem nele, dentro dos seus processos, e se permitam, se desafiem a não parar. Nós somos potentes, e precisamos nos enxergar em nossas potências.”, explicou a cantora.

Antes do lançamento oficial de “Sou mulher preta”, Ruth Costa realizou duas exibições do videoclipe com rodas de conversas. Agora, essa mesma proposta segue para escolas públicas das periferias de Belém.

“Foi muito impactante, para além do que eu esperava. Algumas pessoas se emocionaram. Escutar não só de mulheres pretas, mas também de homens, e outres, que além de se enxergar viram um pouco de sua mãe ali, me trouxe paz, a certeza de estar no caminho certo no que se refere a proposta do clipe. Ouvi relatos de agradecimento e de força, me fortaleceram. Estou muito feliz e ansiosa pro lançamento no youtube, para que o mundo possa partilhar desse momento junto comigo, e que essa força ancestral tenha acessos a muitos corpos sobretudo negres”, contou a artista.

Conhecida por ser uma representante da mais nova geração do samba paraense, com apresentações em diversas rodas e espaços do gênero em Belém, Ruth Costa é dona de uma voz marcante, desenvolvida nos corais da igreja, influenciada pelos pais e artistas negras como Ivone Lara, Jovelina Pérola negra, Elza soares, Nina Simone, Aretha Franklin. Ela faz parte do grupo "Donas do Batuque", formado só por mulheres na roda de samba e bateria show.

Como em um canto de desabafo e alento, Ruth Costa ressoa em sua música uma mensagem de resistência para que outras mulheres ‘cantem’ que não podem ser paradas na busca do que desejam.

O projeto de gravação de música e vídeo foram contemplados pelo edital de patrocínio do Banco da Amazônia. Gravada e mixada por Assis Figueiredo, no Estúdio Apce, a composição teve a produção musical de Ruth Costa e Carla Cabral e conta com arranjos de Meilna Fôro, no violão; Jade Guilhon, na viola; Carla Cabral, no cavaquinho; Príamo Brandão, no baixo acústico e Douglas Dias, na percussão.

O videoclipe tem roteiro e direção de Ruth Costa e Tay Silva; assistente de direção, Rodrigo Chagas; produção de Brenda Paes, Joanna Saraiva e Ruth Costa; assistência de produção, Juan Cabral; direção de fotografia, Ygor Negrão; direção de arte, Sylmara Valles; montagem, Ygor Negrão; fotografia still e imagens de drone, Cris Salgado e Vitória Teixeira; figurino de Nanan Falcão e maquiagem de Karla Malaika.