Regis Danese lança single de Natal com videoclipe

Regis Danese lança em todas as plataformas digitais a nova canção “Natal em Família” acompanhada do videoclipe oficial.

A música lembrar o verdadeiro sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus Cristo, o salvador da humanidade que veio ao mundo para ensinar o amor ao próximo.

“Sempre quando chega a época do Natal, as crianças já induzidas pelos pais e o ser humano em geral, ficam esperando um presente de alguém da família ou de um amigo... Só que a gente esquece que o aniversário não é nosso, é de Jesus! Que esse Natal seja diferente, vamos presentear o aniversariante com amor, perdão, atitudes de paz e de uma verdadeira união em família” diz o cantor.

“Quero ver casais se perdoando; E o perdão entre filhos e pais; O Natal sem perdão não é Natal; O ingrediente da paz é o amor; Celebrar com alegria O aniversário do salvador”, diz trecho da letra da nova canção.

A música “Natal em Família” é interpretada por Regis Danese e tem a participação da esposa dele, Kelly, dos filhos Brenda e Brunno Danese e também do irmão, Daniel Danese. Inclusive, Brenda também já está cantando profissionalmente. A composição é do próprio Regis Danese com Luiz Claudio.