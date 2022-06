Quarteto de Cordas faz prévia do Festival Internacional de Música do Pará

Uma abertura prévia do Festival Internacional de Música do Pará (Fimupa) será realizada hoje com uma apresentação do Quarteto de Cordas da Fundação Carlos Gomes (FCG). A 32° edição do Fimupa acontecerá em vários espaços de apresentação cultural de Belém no mês de junho. Para preparar o público para o grande evento o Quarteto de Cordas fará um show público e gratuito no Shopping Boulevard, na avenida Doca de Souza Franco.

O Quarteto de Cordas foi formado por artistas da música erudita e popular brasileira, através de instrumentos de cordas, como violino, viola e violoncelo. O show terá também a apresentação do Coro Carlos Gomes, formado por professores, formandos e estudantes do Instituto Carlos Gomes (IECG).

De acordo com a coordenadora do Fimupa, Jena Vieira, os objetivos do evento são homenagear o Pará e fomentar a cultura por meio de músicas eruditas. "O nosso objetivo, além de homenagear o Pará, é fomentar a cultura do nosso Estado e oportunizar para que outras pessoas participem e apreciem também o que está bem aqui, pertinho da gente. É cultura, conhecimento e arte por meio da música", afirmou.

O Festival Internacional de Música do Pará (Fimupa) chega à 32ª edição recebendo artistas internacionais e locais para se apresentarem gratuitamente para o público de Belém. O festival ainda proporciona uma troca de experiência entre músicos de diversas partes do Brasil e do mundo. O evento levará concertos gratuitos de música erudita para diversos espaços públicos de Belém no período de 2 a 9 de junho, oferecendo uma intensa semana musical na capital paraense.

Agende-se:

Prévia do Festival Internacional de Música do Pará

Apresentações: Quarteto de Cordas e Coro Carlos Gomes

Data: Quinta-feira, dia 16. às 18h

Local: Boulevard Shopping, localizado na avenida Visconde de Souza Franco, nº 771