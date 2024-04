Prefeitura de São Paulo cancela show de Roberto Carlos no Pacaembu por falta de segurança

A Prefeitura de São Paulo decide cancelar o show do cantor Roberto Carlos, previsto para a noite desta sexta-feira (19/04), na inauguração do espaço de eventos Mercado Livre Arena Pacaembu, na Zona Oeste da capital. A gestão municipal cancelou devido a falta de segurança do espaço visto por técnicos e bombeiros. Entretanto, a organização do evento manteve apresentação.

"Infelizmente não podemos liberar. Tentei pedindo uma nova vistoria hoje, mas os técnicos e bombeiros não aprovaram", declarou o prefeito Ricardo Nunes à GloboNews.

Em nota, a concessionária Allegra Pacaembu informou que "toda as normas vigentes na cidade estão sendo cumpridas e não há razão para que o evento não seja realizado" e que "o portão principal da Mercado Livre Arena Pacaembu estará aberto a partir das 19h para receber o público, com todas as condições de conforto e segurança para uma experiência de alta qualidade".

A apresentação está prevista para acontecer no segundo subsolo da arena do antigo estádio, concedido para a Concessionária Allegra Pacaembu pela gestão Bruno Covas (PSDB), por 35 anos. O local foi reprovado após as três avaliações feitas pelo Corpo de Bombeiros e pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

Na última quinta-feira (18/04), os bombeiros já tinham alertado sobre os riscos e pedindo o cancelamento do evento. Os bombeiros avaliaram que a área não tem condições de receber as 3 mil pessoas que devem comparecer à inauguração do espaço.

“É importante salientar que a edificação onde ocorrerá o evento não possuí licença vigente do Corpo de Bombeiros. (…) Caso o evento ocorra, será em total revelia ao Corpo de Bombeiros. Ademais, conforme processo de fiscalização, a edificação foi advertida em 18 de abril por não possuir licença, conforme a lei. Sendo assim, solicito a essa secretaria adoção de medidas pertinentes a evitar a realização do evento em desacordo com a legislação”, afirmou o documento assinado pelo Coronel Comandante do Corpo de Bombeiros, Alexandre Merlin.

Os bombeiros informaram à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) que o espaço Mercado Pago Hall apresenta 18 irregularidades na edificação que será inaugurada nesta sexta (19).

Dentre as irregularidades graves como rotas de fuga obstruídas em caso de incêndio, sistema de hidrantes despressurizado, falta de instalação de sistema central de alarme de incêndio, chuveiros anti-incêndio e portas corta-fogo desinstalados, entre outras irregularidades.

A concessionária Allegra diz que, "a respeito do ofício do Corpo de Bombeiros, a concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação demonstrando que cumpre a legislação para um evento em local temporário".

Leia a nota da concessionária na íntegra:

"A concessionária Allegra Pacaembu informa que o show de Roberto Carlos está mantido. Reitera que toda as normas vigentes na cidade estão sendo cumpridas e não há razão para que o evento não seja realizado.

O portão principal da Mercado Livre Arena Pacaembu estará aberto a partir das 19hs para receber o público, com todas as condições de conforto e segurança para uma experiência de alta qualidade.

A respeito do do ofício do Corpo de Bombeiros a concessionária informa que dará todas as respostas necessárias à corporação demonstrando que cumpre a legislação para um evento em local temporário.

O show é o primeiro evento que a Mercado Livre Arena Pacaembu recebe e é fruto da parceria com a Four Even, com o fundo de investimento especializado em entretenimento, que firmou um acordo com Allegra Pacaembu, ainda em 2023, que prevê a realização de 80 eventos por ano, por dez anos."