Park Boram, estrela do k-Pop, é encontrada morta aos 30 anos

A atriz e cantora sul-coreana Park Boram morreu, aos 30 anos. A informação foi confirmada pela Xanadu Entertainment, agência da artista de k-pop, a veículos internacionais. O ocorrido foi nessa quinta-feira (11).

A causa da morte não foi revelada, porém, será investigada pela polícia.

Park ficou conhecida ao participar da série de competição musical Super Star K2, em 2010. Na ocasião, ela ficou em oitavo lugar. Seu primeiro single, Beautiful, com o rapper Zico, alcançou o segundo lugar na parada de singles da Coreia do Sul, o que lhe rendeu o prêmio de Artista do Ano no Gaon Chart Music Awards de 2014.

O primeiro EP de Park Boram, Celepretty, em abril de 2015, incluía a faixa Beautiful, que lhe garantiu mais um top 10 nas paradas sul-coreanas, e fez feat. com vários artistas coreanos, como Eric Nam, da boy band Park Kyung; Parc Jae Jung, o rapper Lil Boi, além de Huh Gak, com quem fez o dueto em I Hope.

O último trabalho lançado por Park foi o single I Miss You, no último dia 3. Ela também era atriz e seu trabalho mais famoso foi na minissérie Chiljeonpalgi, Goohaera, de 2015.