Parceria entre Cronixta e Felipe Cordeiro apresenta O Som da Floresta

A união entre o Rap e a Guitarrada resultou em um som original que foi lançado nesta sexta-feira (4). É o single/clipe “O Som da Floresta”, parceria entre o rapper Cronixta e o músico Felipe Cordeiro, ambos paraenses.

O Cronixta nasceu em Belém e foi criado no bairro do Marco, onde passou parte de sua vida até iniciar sua trajetória musical em meados de 2017 com sonoridades do rap. Em seu percurso até aqui, dividiu palco com Criolo, Otto, Di Mello, Mc Tha, Djonga, Lívia Cruz, Freud, Emicida e Nação Zumbi e em 2019 se destacou na Virada Cultural de São Paulo.

Neste novo trabalho, no entanto, ele fez o caminho de volta ao exaltar e pedir socorro para a floresta. “Minha música existe e resiste por conta de tudo que coabita em minha região. As nossas florestas, os rios e toda a diversidade que se faz viva, são elementos fundamentais dentro da minha arte. Enquanto artista da Amazônia, filho da parte de cima do mapa, preciso entender essa natureza externa que me rodeia, para conseguir entender a minha natureza interna”, justifica Cronixta. Ele explica ainda que, entre outras coisas, a letra fala sobre desmatamento, mudança climática e sobre a resposta da natureza diante de tantos crimes.

Assim que o trabalho nasceu, o rapper resolveu enviá-lo para Felipe, filho de seu grande ídolo, Manuel Cordeiro. “ Sou fã do Manuel desde criança e me tornei fã do Felipe pela continuação que ele consegue criar de forma muito brilhante à guitarra do pai. A gente não se conhecia e nossa amizade é recente, acredito que se aproximamos pela música que fiz com o Manuel, ‘Veropa’. E o Som da Floresta é a primeira música de algumas que estamos trabalhando juntos”, conta. “Quando apresentei o projeto para o Felipe, a ideia era a guitarra ser protagonista tão quanto há palavra, transformar a música em um diálogo entre ambos, uma coisa que fortalecesse a outra para chegar no mesmo lugar”, completa.

Felipe não deixa por menos e reforça a importância dessa parceria. “É um encontro de linguagens, tem essa característica do hip hop, um verbo afiado, junto com uma base e minha guitarra dançante. É um pouco disso que a música pop, com referência da Amazônia, traz: dança e uma força poética muito própria. O Som da Floresta é muito especial por ter essa união das forças: a força do corpo, do verbo e das linguagens”, ressalta o músico.

O clipe, com produção do próprio Cronixta, foi gravado em Belém e São Paulo e traz várias simbologias. Uma delas é uma alusão ao encantamento do boto. “As lendas marcaram muito a minha infância. Eu cresci ouvindo as histórias e os mitos. Quando faço música, liberto minha criança, é uma forma de me conectar com essa fase e trazer ela pra mais perto de mim”, comenta Cronixta.

Ele diz que quando pensou no clipe, quis trazer um pouco dos mistérios da floresta para esse trabalho. “Reza a lenda que o boto coloca o filho no mundo e parte para os rios, no meu caso eu coloco a minha música nos meus rios e parto para querer ganhar o mundo. O clipe traz a pluralidade e a vibração de nossa cidade para se misturar com a palavra necessária para fazer nossas florestas resista”, explica.

Para ele, é importante que artistas, inclusive vindos dos mesmos locais, com as mesmas origens, possam crescer e construir uma rede de apoio, já que viver de cultura tem sido uma missão difícil. “Acho essencial se misturar para dar voz à nossa região, fortalecer nossa base e também fazer com que isso gere uma nova geração de artistas com a sonoridade que a gente vem experimentando e se permitindo. É o ditado ‘a união faz a força’ e faz também que a gente crie representatividade dentro de um país que ainda não enxerga nossa potência”, sustenta.

Para os próximos meses, o músico já tem outros projetos engatilhados. “Estamos finalizando um pocket show ‘ao vivo’ que vamos liberar no próximo mês, e estamos também em fase de pré-produção de outro videoclipe.