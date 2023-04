Músicos do Pará são finalistas no Prêmio Profissionais da Música

Seis artistas paraenses são finalistas da 7ª edição do Prêmio Profissionais da Música, em Brasília. Aíla, Allex Ribeiro, Delcley Machado, Jarlinho Silva, Márcio Moreira e Paulinho Moura concorrem em várias categorias da premiação. O PPB acontecerá de forma presencial entre os próximos dias 1º e 4 de junho, nos espaços do Museu da República, Clube do Choro e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Haverá transmissão on-line da premiação pelo canal do prêmio no Youtube (@PremioProfisionaisdaMusica).

Sob o slogan "Temos um país para reconstruir", a edição reconhece o empenho de muitos artistas durante os anos da pandemia e reforça o fortalecimento da música.

Confira a programação aqui.

O PPM contempla 176 categorias de trabalhadores da música, de várias regiões do país. Entre os finalistas paraenses, Aíla concorre na categoria de Autora; Allex Ribeiro, Delcley Machado, Jarlinho Silva e Márcio Moreira, na categoria de Cantor; Márcio Moreira também concorre nas categorias Autor Instrumental; e Allex Ribeiro, Delcley Machado e Paulinho Moura, como Autores de Música e Letra.

Com mais de 40 anos de carreira como musicista e 30 anos como compositor, Paulinho Moura, de Belém, lançou nos anos mais recentes, nas plataformas de música, cinco álbuns intitulados “CDmorou”, com faixas autorais e com parceiros. “Ser reconhecido como compositor é muito importante pra mim, quero ser mais do que um violonista”, comentou o integrante do Trio Lobita e coordenador do projeto Choro do Pará, que já participou de álbuns e shows de vários artistas. Ele vai acompanhar a premiação à distância.

Já o cantor e compositor Allex Ribeiro, que possui 10 anos de carreira e mora em Bragança, Nordeste Paraense, vê a participação no PPM como um privilégio. “Eu estou muito feliz em estar concorrendo. Apesar de muita luta e trabalho, considero que as coisas estão acontecendo rápido para mim, conheço pessoas maravilhosas que admiram o meu trabalho e acabam me acompanhando. A expectativa é realmente saborosa”, conta o artista, que estará presente no evento.

A cerimônia de abertura e moção de louvor aos Profissionais da Música acontecerá no dia 1º de junho, na Câmara Legislativa. No dia seguinte, serão premiadas as categorias das modalidades Produção (187 finalistas) e Convergência (166 finalistas). Já em 3 de junho, será a vez das modalidades Educação (94 finalistas) e Criação (395 finalistas). As duas noites de premiação serão transmitidas pela internet, através do canal do prêmio no Youtube e contará com um intérprete de libras. Já no dia 4, Márcio Moreira fará um pocket show no I Lab PPM Música, onde artistas de outros estados também irão se apresentar. Com dois álbuns lançados, Allex prepara o terceiro disco com produção de Zeca Baleiro, com quem gravou o sucesso autoral 'Coração de Mosquito';

Uma das inovações dessa edição será o festival A Parada da Música, com a apresentação da cantora, compositora e cirandeiraLia de Itamaracá, uma das homenageadas da edição. Também serão homenageados o jornalista, pesquisador e produtor musical Juarez Fonseca (Produção); o compositor, cantor, instrumentista e artista plástico Renato Matos (Convergência); e, in memoriam, um dos grandes expoentes do Mangue Beat Chico Science (Criação).

O PPM é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.

“Os profissionais (da música) não estarão presentes apenas na plateia e no palco recebendo troféus, mas compartilhando conhecimentos e talentos na programação composta de palestras, painéis, workshows, gravação de podcast, feira literária e Lab PPM”, explica Gustavo Vasconcellos, idealizador do PPM.