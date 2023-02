Orquestra Jovem Vale Música realiza concerto neste domingo, 26

Em Belém, a Orquestra Jovem Vale Música realiza um concerto aberto ao público neste domingo, 26. A orquestra integra o Projeto Vale Música, que fomenta o aprendizado da música entre estudantes da rede pública de ensino regular, estimulando a profissionalização. O espetáculo será na Sala Augusto Meira Filho, na sede da Fundação Amazônica de Música (FAM), às 10h da manhã.

No concerto, 70 alunos de música com idades entre 15 e 26 anos de idade irão executar obras de Beethoven e Brahms, sob a regência do maestro Renan Cardoso. A abertura contará com as peças “Egmont”, Op. 84 de L. Van Beethoven (1770-1827) e a Sinfonia nº 3 em Fá maior, Op. 90 de Johannes Brahms (1833-1897), obras escritas nos períodos clássico e romântico.

O Projeto Vale Música Belém é realizado pela Fundação Amazônica de Música (FAM) com o patrocínio do Instituto Cultural Vale, via Lei Federal de Incentivo à Cultura, desde 2004. “Um dos objetivos é a profissionalização desses estudantes de música fazendo com que eles tenham a prática de orquestra sinfônica para que eles possam galgar orquestras ou um curso superior”, conta o maestro Renan.

No projeto, os alunos iniciam o estudo de música entre os sete e os nove anos de idade e podem permanecer no projeto até os 29 anos. Alguns deles engrenam na carreira profissional, inclusive, estudando e trabalhando pelo Brasil e o exterior.

O próprio Renan Cardoso iniciou no Vale Música aos oito anos “Foi o lugar que me acolheu como estudante de música e, hoje, me recebe como maestro em sua orquestra. Fiz cursos superiores e intercâmbios para fora do país (depois do projeto). É gratificante poder retribuir o que o Vale Música me deu”, destaca.

O projeto já atendeu 5 mil pessoas e, atualmente, mantém 300 crianças e jovens com a Orquestra Jovem, Grupo de Flautas Doce, Banda Sinfônica Jovem, Grupo de Percussão de Câmara, Orquestra de Violinos e Coral infanto-juvenil.

Agende-se:

Concerto da Orquestra Jovem do projeto Vale Música

Dia: Domingo, 26

Hora: às 10h

Local: Sala Augusto Meira Filho, na sede da Fundação Amazônica de Música (Av. Magalhães Barata, 1022, bairro de São Brás)

Gratuito