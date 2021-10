No aniversário de 81 anos de John Lennon preparamos playlist com clipes e fotos de época

John Lennon nasceu em 9 de outubro de 1940, na cidade de Liverpool, na Inglaterra. Ele foi um dos fundadores dos Beatles e teve com Paul McCartney uma das mais célebres parcerias da história da música mundial.

Lennon foi assassinado por um fã, em 8 de dezembro de 1980, em Nova York.

OLiberal.com preparou uma playlist com 12 clássicos de autoria de John Lennon, incluindo de autoria conjunta com McCartney e que foram sucessos dos Beatles.

Dentre a lista, estão oito videoclipes de época ou vídeos produzidos com fotos antigas em que aparecem os Beatles Lennon, McCartney, George Harrison e Ringo Starr e também a esposa de Lennon, Yoko Ono. Confira:

"Imagine"

"Help"

"Let It Be"

"Don't Let Me Down"

"Hey Jude"

"Yesterday"

"Here Comes Te Sun"

"Strawberry Fields Forever"

"Come Together"

"A Day In The Life"

"Jealous Guy"

"Eleanor Rigby"