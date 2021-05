Nic Dias brilha como convidada do 'Brasil Grime Show', um dos maiores canais de rap do país

A paraense Nic Dias, que vem despontando cada vez mais no cenário do rap nacional, foi uma das convidadas do episódio mais recente do canal carioca Brasil Grime Show. No vídeo publicado nesta segunda-feira, 31, o DJ Diniboy, residente do programa, recebe Nic e o cantor e compositor Tárcis (RJ).

O encontro do vídeo é uma espécie de performance conjunta, onde os dois MC’s rimam suas próprias composições em cima de batidas de Grime, um subgênero do RAP criado em Londres. Mais de 300 pessoas acompanharam a transmissão ao vivo do programa, que está disponível para visualização no canal do Brasil Grime Show. Assista:

O canal foi um dos primeiros a difundir o gênero londrino no Brasil. Com BPM acelerado e influências do UK Garage, Jungle e o Drum and Bass, o Grime, que surgiu no início dos anos 2000, fez barulho em todo o Brasil com o impulso de DJs e MCs e a fusão com diversas sonoridade locais e periféricas, como o funk. Ao lado do “Drill”, o Grime vem sendo um dos subgêneros mais explorados da nova geração de rappers nacionais. O BGS é formado por produtores, DJs e videomakers e se tornou uma biblioteca musical online do gênero para quem aprecia as batidas cheias de energias em sessions descontraídas. Hoje, o canal tem mais de 69 mil inscritos no YouTube.

O convite para Nic participar do programa não veio à toa. Além de ser uma das rappers de maior destaque no norte brasileiro, o Grime e o Drill estão entre as referências da artista, que se prepara para lançar o primeiro EP em junho. “A gente tá participando de um programa onde majoritariamente são artistas ali próximos da região de onde é gravado, e a gente sabe que essa questão geográfica dificulta que os sons de artistas daqui possam chegar nesses lugares [de destaque]. Mas isso tá mudando e [a participação] significa portas abertas pra muita coisa”, comemora Nic.