Negra Li lança primeiro single da nova etapa da carreira: 'Comando'

Negra Li, conhecida por sua carreira consolidada e com repertorio de sucesso, anuncia grandes novidades para esse ano. A primeira delas chegou nesta quinta-feira, 27, as plataformas digitais, na faixa intitulada "Comando". A música traz em seu conceito um manifesto sobre os obstáculos e preconceitos que a comunidade preta enfrenta diariamente e faz parte de seu novo álbum de estúdio.

Por reconhecimento de muito trabalho desde a adolescência, Negra, que quebrou barreiras em toda sua trajetória artística, usa seu espaço para falar de questões sociais importantes. Por meio de sua arte, ampliando seu discurso em prol de mudanças. Nesse álbum, isso não será diferente.

"Sou uma cantora bem sucedida em minha carreira, depois de muita luta e trabalho. Quero usar este espaço como um manifesto sobre o preconceito que ainda existe na sociedade", comenta Negra Li.

Com o verso "Chego Chegando, incendiando no meu comando, sou eu quem mando ..." Negra Li mostra que está em controle total de sua carreira, mostrando toda sua potencialidade musical e ressignificando seus 41 anos.

"Comando" traz uma letra empoderada ao melhor estilo do rap com influências do afro-beat, enaltecendo as raízes e ancestralidade das mulheres pretas. Este será o primeiro lançamento de uma série de divulgações, repletas de parceria inéditas.

O single ganhou sua versão em videoclipe, ambientado no meio de uma fazenda no interior de São Paulo, construída por trabalho escravo na época dos barões de café. Nela, Negra Li trouxe em seu contexto a ressignificação, a ascendência das mulheres pretas em espaços que antes não ocupavam, mostrando o empoderamento feminino e preto e dando voz à diversidade.

O vídeo conta com a presença de Sofia, filha de Negra Li, representando a continuidade do seu legado, em cenas de muita representatividade e evidenciando sua ancestralidade. Além disso, a equipe desta gravação foi formada maioritariamente de profissionais pretos.

"Essa música é um salve ao passado e um brinde ao meu futuro. Fala de gratidão e orgulho daquilo que foi minha base, fé e esperança por dias melhores, pelo sucesso e vitória do povo preto. Porque a minha trajetória foi de força e resiliência. ‘Comando’ fala de força, fala de empoderamento incentivando as pessoas a acreditarem nelas mesmas. Fala de legado e honrar suas origens e ter orgulho da sua história e suas marcas. O clipe também fala de empatia e diversidade, abordando o combate ao machismo e ao Racismo e de continuar lutando", finaliza a cantora.