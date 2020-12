Música de Pedro Sampaio “Larissa” ganha participação de Anitta

Nesta sexta-feira (11) Pedro Sampaio e Luan, lançaram a música com clipe Larissa, que contou com a participação de Anitta. Pelo Twitter, a cantora esclareceu para o público que não canta a música junto com a dupla, apenas participa do clipe no "papel" de Larissa.

Me chama de Larissa que eu acabo com a sua vida. @DjPedroSampaio @luanotten // Não, eu não canto na música, só sou a Larissa mesmo (que já é MUITA coisa pq ser eu não é fácil não, viu). https://t.co/D6wWHTyrfU pic.twitter.com/jPS7M58rQb — Anitta (@Anitta) December 11, 2020

“Um dia, como seguia a Anitta nas redes, vi uma foto em que ela estava muito linda. Na hora, escrevi uma música. Depois, quando a conheci, não contei que tinha feito a homenagem. Ia parecer maluco se eu chegasse dizendo: ‘Oi, fiz uma canção para você, mas não é para você cantar, foi dedicada a você'”, contou Luan, que participou da composição da música.