Morre a compositora de forró Rita de Cássia; relembre os hits da artista

Autora de clássicos do forró eletrônico como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro", a compositora e cantora Rita de Cássia morreu na noite desta terça-feira (3), em Fortaleza (CE). Ela estava internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital privado e lutava contra o diagnóstico de fibrose pulmonar. As informações são do Diário do Nordeste.

Rita de Cássia ficou conhecida nacionalmente pelas letras impulsionadas nas vozes de vocalistas da banda "Mastruz com Leite". A compositora também teve no repertório de mais de 500 músicas marcadas por letras que retratavam a vida dos vaqueiros e romances rurais.

Rita de Cássia morava em um apartamento em Fortaleza com os filhos. Na música, a forrozeira atuava em carreira solo e contava com gerenciamento de agenda de uma produtora sediada no Rio Grande do Norte.