Mesmo com chuva, Vigia comemora 408 anos com shows de Joelma e Viviane Batidão

A cantora Joelma foi uma das atrações do aniversário de 408 anos do município de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense, na noite do último sábado (6). Mesmo com a forte chuva que também caiu na cidade durante a noite, Joelma subiu ao palco montado pela prefeitura municipal no espaço cultural Tia Pê, para cantar os sucessos da turnê “Isso é Calypso”, entre eles, o hit “Voando para o Pará”, que já acumula mais de 12 milhões de reproduções em apenas uma plataforma de música.

O tradicional parabéns ocorreu durante o show de Joelma. “Eu queria aqui, Joelma, agradecer a todo esse povo. Sem chuva ou sem chuva nós vamos comemorar o aniversário do nosso município. São 408 anos de história, de tradição, de cultura. Vamos festejar porque Vigia merece”, disse o prefeito Job Júnior, ao lado dos deputados Iran Lima, estadual; e Renilce Nicodemos, federal. O momento foi compartilhado pelo prefeito em suas redes sociais.

Além de Joelma, a programação contou com as bandas AL4 e Terra Vermelha, Rangel Di Moura, da aparelhagem Luxuoso Tamatá, e de grupos de carimbó locais. Já de madrugada, Viviane Batidão foi quem encerrou a programação musical do aniversário, ao som de diversos sucessos do tecnobrega. Já sem chuva, a cantora também empolgou o público, que lotou o espaço. Viviane também compartilhou registros do show em suas redes sociais.