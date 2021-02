Martinho e Tunico Da Vila participam de seminário online sobre antirracismo

O seminário online gratuito 'Quero, Quero Culturas Negras' apresenta conteúdo com diálogos, palestras e performances de artistas e pensadores negros na música, da área acadêmica e cultural, nos dias 24, 25 e 26 de fevereiro. A programação acontece no canal do Youtube do artista Tunico da Vila e faz parte do Edital Artes Integradas da Lei Aldir Blanc que conta com apoio da Secretaria Estadual de Cultura do Espírito Santo e do governo federal por meio do Ministério do Turismo.

Na programação estão a palestra do Embaixador Cultural de Angola no Brasil e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Martinho da Vila, da professora doutora Patrícia Rufino (Ufes), da psicóloga especialista em população negra Cláudia Sales, intervenções artísticas com o artista Tunico da Vila que possui vivências em países africanos, da rapper capixaba Afari, dos pesquisadores culturais Rômulo Corrêa, da escritora e mestra em culturas Déborah Sathler e da matriarca do congo Celeuza Sales.

"É um intercâmbio cultural de ideias, entre artistas das culturas negras do samba, do rap, do congo, pensadores, pesquisadores e acadêmicos, e visa contribuir de forma qualificada, com o debate antirracismo. Como diz a lenda do pássaro quero-quero, que aprendeu a querer duas vezes para si e para os outros, e possui similaridade com a filosofia africana bantu e o conceito de ubuntu, uma pessoa é uma pessoa por meio de outras pessoas, isso inclui solidariedade, cooperação, respeito, acolhimento, generosidade em sintonia para o bem coletivo. Assim como o projeto musical 'Quero, Quero' foi um desabafo coletivo de duas culturas negras irmãs musicais, liberando energias para um mundo melhor, o projeto de artes integradas possui o propósito de circular conhecimentos, saberes e fazeres culturais no ambiente online na pandemia", falou Tunico da Vila.

"Esse debate acontece num momento fundamental na sociedade, é muito importante estarmos presentes na luta antirracista, uma violência que adoece, gera sofrimento e mata. Como profissional de saúde mental vamos debater o impacto que a pandemia causa nos profissionais negros da arte, incluindo LGBTQIA+", reiterou a psicóloga especialista em população negra Cláudia Sales.

O seminário é baseado na obra musical 'Quero, Quero' (1977), lançada na ditadura por Martinho da Vila e na releitura da música feita por Tunico da Vila em seu novo álbum 'Fases da Vida'. A releitura contou com as participações do grupo de rap feminino capixaba Melanina MCs, Rappin' Hood, Rashid, Kamau, Dexter, BK e de Martinho da Vila. O disco de Tunico da Vila, lançado na pandemia, alcançou 5 milhões de streamings nos principais aplicativos de música e o videoclipe mostra cenas da cidade de Vitória, como o Mercado da Vila Rubim, a Feira Livre de Jardim da Penha e une duas culturas negras mensageiras, o samba e o rap.

Serviço - Programação Quero, Quero Culturas Negras

Canal do Youtube Tunico da Vila Oficial

https://www.youtube.com/channel/UC8os0U34FO8XcvoZQC1d99w

24/02 - Quarta-feira

'Herança do Samba' com Tunico da Vila

Horário: 20h

'Arte e cultura como política pública de saúde mental para a população negra', com a professora doutora Patrícia Rufino (Ufes) e a psicóloga especialista em população negra, Cláudia Sales.

Horário: 20h40

25/02 - Quinta-feira

'História oral e culturas negras: questões de gênero, cultura e saúde' com a escritora e mestra em Humanidades Déborah Sathler e a matriarca do congo Celeuza Sales

Horário: 20h

'Zacimba, Madalena e Domingas: aspectos históricos da cultura negra feminina no Espírito Santo' com o pesquisador de memória e cultura negra Rômulo Corrêa e a rapper e ativista Afari.

Horário: 20h40

26/02 - Sexta-feira

'A música dançante das Américas é negra' com Martinho da Vila.

Horário: 19h

'Angoleiro: encontro das culturas negras' com Tunico da Vila.

Horário: 19h30

'Kalumbas- Rap trançado' com Afari.

Horário: 20h