Lucyan Costa celebra 407 anos de Belém com bregas clássicos

O brega paraense vai embalar o domingo, 15, em um show comemorativo ao aniversário de Belém, que transcorreu na última quinta-feira, 12. No palco, o cantor Lucyan Costa e banda vai tocar os clássicos do gênero que marcaram os anos 80 e 90, com sucessos como “Amor Amor”, “Ao Pôr do Sol”, “Minha Amiga” e “Te Amo Tanto”, que ficaram conhecidos nas vozes de Magno, Teddy Max, Mauro Cotta e Luiz Guilherme, entre outras músicas. O show inicia às 18h no Restaurante Palafita.

O espaço abre as portas antes, às 16h, ao som do DJ Thiago Rodrigues. E, ao final da apresentação de Lucyan, haverá uma interação no palco dele com Markinho Duran (atração seguinte) com bregas do início da carreira do autor do sucesso “Tarde Demais” (gravado com Lucinnha Bastos). O show de pop rock de Markinho e banda inicia às 20h.

Encontro

“Será a primeira vez que faremos um evento com o Markinho Duran e estamos muito felizes com esse encontro. A gente acredita muito que essa mistura do rock com o brega tem tudo pra dar certo!”, antecipa Lucyan.

“Sou fã do trabalho do Markinho, curtia também os bregas que ele chegou a lançar num período da carreira dele: ‘A Rosa e o Beija-flor’, ‘Garoto de Aluguel’ e ‘Princesa Beleza’”, menciona Lucyan.

“Serão dois shows para comemorar o aniversário de Belém”, completa Markinho. O show de pop rock dele com a banda inicia às 20h.

Brega

“Eu e a minha banda vamos tocar os clássicos dos anos 80 e 90, o brega raiz que o belenense se identifica. É um show dançante pra mexer com a memória afetiva das pessoas que viveram esses bregas românticos no passado”, conta Lucyan.

Ele destaca que a expectativa é grande para o show no Palafita. “A gente quer homenagear Belém com esses clássicos. Selecionamos um repertório especial para a cidade que a gente tanto ama. Será uma homenagem carinhosa à nossa cultura e musicalidade, através do brega clássico”.

Carreira

Com cerca de quatro anos de carreira, Lucyan Costa é um entusiasta dos bregas paraenses antigos. Ele começou a se apresentar com esse repertório nas festas da Lambateria, do guitarrista, cantor e compositor Félix Robatto.

Em 2021, Lucyan lançou o primeiro álbum, “A Volta do Brega Raiz”, recheado de músicas autorais referenciadas nos bregas dos anos 80 e 90. O artista tentou reproduzir a mesma levada rítmica e os timbres de teclado da época.

A banda que acompanha Lucyan é formada pelos músicos Eduardo Barbosa (guitarra e programações), Henrique Maia (baixo), Sandro Marcelo Negrão (teclados), Carlos Araújo (guitarra base e back in vocal) e Mariano Júnior (bateria), além do casal de dançarinos Naiara Oliveira e Guilherme Mendes.

Agende-se:

Show de brega com Lucyan Costa

Dia: Domingo, 15

Hora: 18h

Local: Restaurante Palafita (Rua Siqueira Mendes, 264, Cidade Velha)

Ingressos antecipados pelo Whatsapp (91) 98386-0803.