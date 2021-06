Lexa mostra todo o poder do funk e deixa fãs babando

Lexa deixou os fãs alvoroçados na noite de sábado (19). A cantora escolheu um look poderoso e supercolorido para se apresentar em uma live promovida por empresa automotiva. Animada, ela comandou a transmissão, dançou e cantou durante todo o período.

Após a apresentação, Lexa se emocionou e postou no Instagram: “Vocês não sabem quanto é incrível ver o funk atingindo marcas tão grandiosas. Me sinto abençoada”, disse ela, acrescentando posteriormente em seus stories: “Alma lavada”.

Os seguidores da cantora não pouparam elogios a ela. “Adorei a roupa”, escreveu um. “Maravilhosa”, apontou outro. “Muita musa ela, sempre arrasando”, disse outro internauta.

No mês passado, Lexa precisou passar por uma cirurgia de emergência nas amígdalas e no septo nasal. “Não foi nada estético, foi uma emergência de saúde. Sangramento nasal e abscesso amigdaliano. Tenho um desvio de septo e carne esponjosa horríveis. Sou asmática e sofro com a amigdalite, tive sangramento e operei”, explicou a cantora.

Lexa também está contanto os minutos para voltar a fazer show e encontrar com seu grande público. Mas, enquanto esse dia não chega, a cantora segue preparando novidades. Entre eles, um novo single, que conta com uma parceria ainda misteriosa, e seu documentário no GloboPlay, que estreia nesta semana.

Em entrevista ao POPline, Lexa falou sobre o feat que vem por aí: “Estou fazendo uma música que estou super animada, mas eu não posso dizer ainda com quem é, que eu tô com fogo no rabo, vai ser mara”, destacou ela, ressaltando que pretende mostrar um lado mais intimo e pessoal no doc “Lexa: Mostra Esse Poder”, que estreia nesta quinta-feira (24), na GloboPlay.