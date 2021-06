Juliette será atração confirmada na live de Xand Avião

Após confirmação de vários famosos, a live de Xand Avião e Carvalheira na Fogueira ainda contará com a participação especial de Juliette. A transmissão será no sábado (26), às 20h.

Vale ressaltar que o evento ocorrerá pelo segundo ano consecutivo no canal do Youtube do artista.

Juliette já participou de show ao vivo com Gilberto Gil e recentemente foi umas das atrações principais da live de Wesley Safadão.