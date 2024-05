Juliana Sinimbú promete agito e descontração em nova música 'Hj tá d'boa'

Agito, descontração e sonoridade dançante estão presentes em “HJ TA D’BOA”, nova música da cantora e compositora paraense Juliana Sinimbú. Em parceria com Amanda de Paula, o trabalho lançado nesta sexta-feira (17) dá continuidade aos singles do projeto “Flora” que teve seus três últimos singles lançados nas plataformas digitais em 2022.

Com arranjos e produção do baiano Biel Brito, “HJ TA D’BOA” chega ao público como uma música solar, ideal para usar durante o flerte de qualquer pessoa, de acordo com a artista. Para Juliana, esta composição é pura felicidade, a escolha ideal para dar início aos lançamentos musicais de Sinimbú, que serão divulgados ao longo deste ano.

"Nessa faixa em específico, o baiano Biel Brito é o único instrumentista, produtor e programador. A direção vocal ficou por conta do Demethrius. É uma faixa pop, deliciosa e minimalista."

A música começou a nascer no início de novembro de 2022 e surgiu a partir de uma série de referências musicais presentes no dia a dia de Juliana. O single tem influências de canções que a artista ouvia na época, como as de Pepeu Gomes, Rachel Reis, e da banda Filhos de Jorge.

“HJ TA D’BOA” marca uma fase feliz na vida da paraense. Apaixonada pela composição, ela precisou priorizar outros trabalhos e agora para o que diz ser o seu lugar mais feliz em todo o processo musical: a arte de escrever canções.

"Em 2023 fiquei um pouco distante da composição. Já admirava a Amanda compondo e já vislumbrava estar junto a ela em uma ou mais parcerias. Quando me senti pronta para voltar para o processo criativo, foi muito rápido. Mandei a parte A e refrão e ela me devolveu pouco tempo depois. A música estava pronta! Não fizemos nem retoques", relembra Juliana.

Projeto 'Flora'

De acordo com a cantora, ainda serão lançadas nove músicas que integram o projeto. A ideia é dividir estas canções em singles e EP's lançados no decorrer do ano. Com mais alguns trabalhos na sequência de "HJ TÁ D'BOA", Sinimbú já quer retornar aos palcos com um show voltado para o "Flora", que recebe o mesmo nome de sua filha.

Carreira

Juliana é um dos nomes da nova cena da música popular brasileira (Foto/Divulgação/Juliana Sinimbú)

Nascida e criada em Belém do Pará, estreou em 2014 com o disco "UNA ”, produzido por Donatinho, trazendo participações de João Donato, Otto e Kassin. Na sequência, Juliana lançou o álbum "Sobre Amor e Outras Viagens”, três anos depois do álbum de estreia.

Com "Sobre Amor e Outras Viagens", a paraense ganhou destaque e teve o trabalho elogiado, integrando programas como “Experimente” – Multishow e Estúdio Show Livre. O segundo álbum conta com dez músicas e foi apresentado em grandes festivais, como Se Rasgum, Natura Musical e Levada Oi Futuro.

