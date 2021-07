Ju Abe terá show exibido pela Mostra Sesc

A cantora e compositora paraense Ju Abe terá o pocket show "Transição" disponibilizado neste sábado, 31, no canal do Youtube da Mostra Sesc Aldir Blanc- Secult PA, às 14h45. A apresentação sela o encontro dos tambores amazônicos com a sonoridade eletrônica.

O repertório apresenta a transição entre os dois álbuns de Ju Abe, com músicas do primeiro disco intitulado com o nome da artista, e também do novo, "Via pro Despertar", incluindo o single "Rio do Tempo". O novo álbum de sonoridade regionalista para uma nova MPB de estética “Ethnic Amazon Chillwave”, tem lançamento previsto para o próximo mês de setembro.

"'Transição' mostra, através das paisagens sonoras, a transição entre a personalidade artística de antes e de agora. A performance demonstra como as concepções estéticas e a poesia presentes no meu trabalho autoral se interconectam, criando pontes entre as sonoridades regionais e o contexto da cultura amazônica enquanto centro das discussões planetárias atuais", descreve Ju Abe.

A banda é formada por Jotapê e Zé Macedo (percussões), DJ Morcegão e Romer Silva (contrabaixo). O show teve a mixagem das bases feitas por Pro Efx e foi gravado no Midas Amazon Studio, tendo como produção de som e imagem a M&M Produções, além da produção de Samia Oliveira e Azul.

O show recebeu o incentivo da Lei Aldir Blanc, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc Pará) e da Secretaria de Estado de Cultura (Secult).