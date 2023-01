Joelma anuncia gravação do DVD 'Isso é Calypso Tour Brasil' em São Paulo

Joelma já percorreu mais de 30 cidades brasileiras com a turnê “Isso é Calypso". O show já foi assistido por mais de 1 milhão de pessoas, segundo a assessoria de imprensa da cantora paraense.

Após lançar o álbum audiovisual do projeto, gravado em Manaus (AM), Joelma iniciou outro projeto ainda mais amplo, o “Isso é Calypso Tour Brasil", que vai resultar em um DVD gravado em apresentações da artista por cinco capitais do país.

A primeira gravação foi realizada em Recife (PE), no mês passado. E a segunda capital acaba de ser anunciada pela cantora: será São Paulo (SP). A data escolhida é 14 de abril e o local é o Centro de Tradições Nordestina (CTN).

“São Paulo é um lugar muito importante na minha história. Temos muitos momentos incríveis juntos e vamos fazer mais um pra ficar marcado. E o CTN foi escolhido pensando em tudo isso: nostalgia, gratidão e amor. Espero todos vocês. Estou preparando um show super especial pra essa gravação e repleto de surpresas!”, comenta Joelma.

A venda dos ingressos começará na próxima quarta-feira, 18, ao meio-dia.