João Bosco chega aos 75 anos: relembre sucessos do artista em parceria com Aldir Blanc

A versatilidade de João Bosco como cantor, compositor e violonista é reconhecida no meio musical. A sua parceria de sucesso com Aldir Blanc também. Os dois fizeram canções marcantes para a música brasileira desde a década de 50.

Um levantamento do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) sobre a obra musical do artista, que completa 75 anos nesta terça-feira, dia 13, mostra que diversas canções feitas a partir desta parceria se destacam até hoje.

Entre as 20 músicas de autoria de João Bosco mais tocadas nos últimos cinco anos, nos principais segmentos de execução pública, 14 delas tiveram a parceria com Aldir Blanc, que faleceu no ano passado em decorrência da covid-19.

A mais tocada neste período foi “O bêbado e a equilibrista”, canção lançada no ano de 1979, no álbum “Essa mulher”, da cantora Elis Regina. No top 5, também ficaram “Corsário”, “De frente pro crime”, “Kid cavaquinho” e “Incompatibilidade de gênios”, todas assinadas com Aldir.

“O bêbado e a equilibrista” foi também a música que mais rendeu direitos autorais para João Bosco no ano de 2020. A maior parte dos rendimentos em direitos autorais pela execução pública de músicas do artista, nos últimos cinco anos, foi proveniente dos segmentos de Show, Música ao vivo e TV, que correspondem a mais de 75% do que foi destinado a ele.

Trajetória

Nascido em 13 de julho de 1946, na cidade de Ponte Nova (MG), João Bosco tem 332 músicas e 656 gravações cadastradas no banco de dados da gestão coletiva. O artista é filiado à União Brasileira de Compositores (UBC), uma das sete associações que administram o Ecad. O diretor executivo da UBC, Marcelo Castello Branco, elogiou o cantor.

"João é uma das melhores traduções do Brasil. Sua maneira exímia e particular de tocar o violão surpreende plateias exigentes do mundo inteiro", comentou Marcelo Castello Branco.

Confira o ranking das músicas de autoria de João Bosco mais tocadas nos últimos cinco anos

1 O bêbado e a equilibrista João Bosco / Aldir Blanc

2 Corsário João Bosco / Aldir Blanc

3 De frente pro crime João Bosco / Aldir Blanc

4 Kid Cavaquinho João Bosco / Aldir Blanc

5 Incompatibilidade de gênios João Bosco / Aldir Blanc

6 Jade João Bosco

7 Papel machê João Bosco / Capinan

8 Quando o amor acontece Abel Silva / João Bosco

9 Linha de passe João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio

10 Dois pra lá, dois pra cá João Bosco / Aldir Blanc

11 O mestre-sala dos mares João Bosco / Aldir Blanc

12 O ronco da cuíca João Bosco / Aldir Blanc

13 Desenho de giz Abel Silva / João Bosco

14 Nação João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio

15 Bala com bala João Bosco / Aldir Blanc

16 Sinhá João Bosco / Chico Buarque

17 Coisa feita João Bosco / Aldir Blanc / Paulo Emílio

18 Memória da pele Waly Salomão / João Bosco

19 Bijuterias João Bosco / Aldir Blanc

20 Odile odila Martinho da Vila / João Bosco