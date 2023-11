Ivan Lins se apresenta hoje na Assembleia Paraense com "A gente merece ser feliz"

O cantor, pianista e compositor brasileiro Ivan Lins traz para Belém a turnê "A Gente Merece Ser Feliz", hoje (24), para um show na Assembleia Paraense (AP), a partir das 22h. A abertura contará com a referência da música popular paraense, Nilson Chaves. Um otimista em relação ao Brasil, Ivan Lins traz os mais de 50 anos de carreira para uma apresentação com os grandes clássicos de sua longeva carreira.

“Eu trago minha super banda e evidentemente vou tocar muitos sucessos meus, que eu gosto muito de tocar, porque me dá o maior prazer compartilhar com o público canções que o próprio público reconhece. É um abraço que a gente pode se dar. Eu dou um abraço no público e eles me dão um abraço também. É uma forma afetiva de me relacionar com o público”, declarou.

Dentre os sucessos da carreira de Lins está "Madalena", composta junto com Ronaldo Monteiro de Souza, que ficou eternizada na voz de Elis Regina. A canção marcou toda a carreira de Lins e o firmou como uma das vozes e compositores mais ativos da música popular. Ao longo da carreira, Ivan Lins apresentou um rico repertório que abordava temas como amor, relações humanas, sociedade e política. Durante o regime militar no Brasil, suas composições ficaram conhecidas pelo alento, crítica, e ao mesmo tempo pela esperança de dias melhores.

Na década de 1980, começou a ter seu talento reconhecido internacionalmente, sendo um dos compositores brasileiros mais gravados no exterior. Suas canções foram interpretadas por artistas de grande renome internacional, como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, George Benson, Michel Legrand, Sting, Diana Krall e seu grande amigo Quincy Jones.

“A importância de continuar levando a MPB no Brasil e no mundo é exatamente levar para o mundo o que se faz de melhor na Música Popular Brasileira. Não é só a minha música, mas a dos compositores tanto dos anos 60, anos 70 e alguns dos anos 80. É muito importante essa fase da música brasileira, porque ela se solidificou pelo alto nível de qualidade literária e harmônica. É muito importante que a gente continue, porque é a música que fez o grande nome do Brasil. É um produto de primeiro mundo brasileiro. É o que eu sei fazer mesmo. Não sei fazer diferente disso”, assegura.

Vencedor de diversos prêmios nacionais e internacionais, Ivan Lins conquistou, em 2005, o Grammy Latino na categoria “Melhor Álbum do Ano”, sendo o primeiro e único cantor e compositor de língua portuguesa a conseguir tal feito até os dias atuais.

A relação de Lins com a capital paraense é antiga devido às várias visitas feitas. Ele tece diversos elogios ao público paraense. “Tenho uma relação bonita com o público daí, que sempre foi muito simpático e acolhedor. A própria cidade, as pessoas são muito gentis, muito bacanas, muito dedicadas, sempre me trataram muito bem, não só a mim como à minha equipe. A arquitetura da cidade tem uma parte enorme colonial que nos remete a Portugal, ao Brasil colônia e a fluência nos rios, ao rio Amazonas e tudo mais”, declarou.

Ivan também conhece e elogia a música paraense. Destaca muitos atributos do músico e compositor Nilson Chaves, que fará a abertura da apresentação. “Eu conheço o Nilson Chaves. Adoro ele, é um tremendo compositor. O que me remete à música do Pará são as grandes cantoras. As grandes vozes como as de Fafá de Belém, a Jane do Bock, a Leila Pinheiro, são todas minhas grandes amigas e gravaram muitas das minhas canções, e [gosto] muito dos compositores, dos músicos e percussionistas que me chegaram através dos discos do Celso Viáfora, que sempre me apresentou muita gente com altíssima qualidade. Eu tenho muito apreço pela música do Pará, seus compositores e grandes músicos”, afirmou.

SERVIÇO: Show de Ivan Lins - Turnê "A Gente Merece Ser Feliz"

Abertura com Nilson Chaves

Data: hoje, sexta-feira, dia 24

Local: sede campestre da Assembleia Paraense (AP), Av. Alm. Barroso, 4614 - Souza, Belém

Horário: a partir das 22h