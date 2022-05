Ícone do rap, Kendrick Lamar lança novo álbum após cinco anos; ouça 'Mr. Morale & The Big Steppers'

Um dos rappers mais celebrados da atualidade, Kendrick Lamar lançou nesta sexta-feira (13) o seu quinto álbum de estúdio. "Mr. Morale & The Big Steppers" inclui o single "The Heart Part 5", que ganhou videoclipe no início da semana.

No primeiro single do disco, Kendrick aparece no videoclipe se transformando em outras persoanlidades negras, como Kanye West, Will Smith e O.J Simpson. O novo disco traz participações especiais de Sampha, Amanda Reifer, Baby Keem, Taylour Paige, Kodak Black, entre outros.

"Mr. Morale & The Big Steppers" é o primeiro álbum de Kendrick Lamar em cinco anos. O último foi "DAMN", conhecido por fixas como "Humble" e "Loyalty", esta última com participação de Rihanna.

Em 2018, Kendrick também contribuiu com a trilha sonora do filme "Pantera Negra", da Marvel. A música "All The Stars", onde o rapper canta com SZA chegou a ser indicada ao Oscar.