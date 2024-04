‘I Semana dos Povos Indígenas’ é finalizada com shows de indígenas e aliados

A “I Semana dos Povos Indígenas”, realizada no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, terminou neste domingo (21) com uma programação musical que começou no início da tarde e se estendeu até a noite. Artistas indígenas convidaram celebridades que apoiam a causa para dividir o palco montado na Praça Dom Pedro II, no bairro da Campina.

Uma das atrações mais esperadas foi o cantor e agora também ator Xamã. “Acho que a gente usa a nossa plataforma, nossas redes sociais e os nossos fãs para educar através da nossa arte. Sempre digo que a arte educa muito, ela me educou, me trouxe uma profissão, me socializou. Tudo que eu sou hoje é graças à arte. Acho que se a gente conseguir transformar essa plataforma musical e educar as pessoas sobre as causas indígenas será uma coisa muito válida”, disse o multiartista.

Xamã dividiu o palco com o rapper indígena Owerá, que levou para o palco músicas do povo Guarani. “É muito importante para o nosso povo existir esse tipo de festival e evento para poder levar a nossa cultura, e também é uma oportunidade para pessoas que não conhecem a nossa arte, a biodiversidade, já que a gente fala sobre a natureza nas nossas músicas. A gente leva isso para tentar conscientizar sobre muitas coisas que estão envolvidas, como a música e a arte que a gente traz para poder fazer essa ponte, já que quem fala é a natureza”, disse o rapper.

I Semana dos Povos Indígenas (Fotos: Carmen Helena)

Quem abriu a programação foi o Arraial do Pavulagem e a DJ Pedrita. O indígena Eric Terena se apresentou em seguida e convidou Jeff Moraes para fazer uma mistura musical. “Fiquei muito feliz de estar mais uma vez aqui em Belém, dessa vez em prol da Semana dos Povos Indígenas. É muito significativo participar desse evento, construir com a nossa participação. Estamos ali em um espaço que chama Dom Pedro II, mas que os povos indígenas ocuparam e retomaram hoje para mostrar que também somos parte dessa história. Andando por Belém, a gente sabe que a diversidade cultural é gigantesca, ainda mais com os povos indígenas que estão aqui e fazem parte dessa construção cultural do Estado e do Brasil. Desci do palco feliz! As minhas músicas falam sobre mudança do clima, povos indígenas, e trazem um pouco da sonoridade da aldeia”, explica.

Jeff Moraes subiu ao palco a caráter e entregou um pouco da regionalidade paraense. “Foi muito importante para mim esse show, acho que é realmente um espaço de retomada. Então, ironicamente, a gente está aqui na Praça Dom Pedro II fazendo um evento de exaltação à cultura dos povos originários. É de fundamental importância ocupar esse espaço, fiquei muito honrado, enquanto artista preto da Amazônia, estar ao lado de um artista indígena como o Eric, com toda a importância que ele tem para o cenário, tanto sob o aspecto do lugar de onde ele vem quanto da música que ele desenvolve. Foi muito bonito e emocionante, não foi só um show, foi um ato político, é revolucionário”, analisa Jeff.

Naieme e Maria Gadú foram as convidadas de Gean Pankararu. A chuva belenense foi coroada com muita música em um ambiente lotado de espectadores. “Esse evento não só comemora o momento que estamos vivendo, de ter feito as retomadas dentre dos órgãos que já eram dos povos indígenas, mas também é a vitória de ter por fim um Ministério dos Povos Indígenas, com Sonia Guajajara, que é uma mulher magnífica. A gente também está comemorando a adesão de pessoas não indígenas na luta, que é uma coisa que movimenta muito e está acontecendo aqui, no coração da amazônia, da cultura, trazendo indígenas de todo o país. É muito significativo, principalmente para o Pará, em um ano que antecede a COP 30. Estou muito feliz em estar aqui”, disse Maria Gadú.

A paraense Fafá de Belém fez um show solo, elevando suas canções para os seus conterrâneos. A cantora é uma das vozes paraenses que luta por muitas causas locais. “Para mim é sempre uma honra e um orgulho falar da gente, dos nossos povos, indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos, e mostrar quem nós somos. Sempre que me convidam para estar, eu venho, e se não me convidam, eu também estou (risos). Acho que hoje é um marco muito importante para o nosso Estado, para Belém, nos abrigarmos a Semana dos Povos Indígenas”, avalia Fafá de Belém.

Em seguida a indígena Thaline Karajá convidou Zaynara. Houve ainda a apresentação do Forró dos Garotos de Apyãwa que convidou o Grandão Vaqueiro e Viviane Batidão. E para fechar a noite a Suraras do Tapajós convidou Gaby Amarantos, Felipe Cordeiro e Dona Onete.