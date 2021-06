I Fecant Altamira abre votação do público para candidatos kids

O I Fecant Altamira/ Kids, edição especial do Festival Canção da Transamazônica voltada para os artistas de Altamira, recebeu 22 inscrições de cantores com idade até 18 anos. Os vídeos dos candidatos estão disponíveis para a votação do público no canal do Festival Canção da Transamazônica no Youtube. Os dez mais votados serão classificados para concorrer no Fecant presencial, no próximo dia 2 de julho.

Já a competição de composições autorais recebeu 53 inscrições. Uma comissão julgadora vai classificar 12 deles para estar no palco do festival na noite seguinte da competição kids, em 3 de julho. Os nomes dos classificados serão anunciados no próximo dia 21 de junho pelo Facebook (Fecant Altamira) e Instagram (@fecant.altamira) do evento e também pelo site altamira.fecant.com.br.

Premiações

Imagem do VI Fecant, realizado em 2020, em Altamira. (Jaime Souzza)

Os 10 classificados para a etapa kids receberão troféu e prêmio de R$ 500 cada um e o melhor intérprete levará um troféu e R$ 2 mil. Já na competição adulta, os três primeiros colocados receberão troféus e prêmios nos valores de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mim, respectivamente. Também serão premiados o Melhor Intérprete e a Melhor Letra com troféus e prêmios de R$ 1 mil cada um.

O patrocínio do I Fecant Altamira/ Kids é da Norte Energia, por meio da Lei Semear, da Fundação Cultural do Pará e Governo do Estado. E apoio da Prefeitura Municipal Altamira.