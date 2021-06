Gusttavo Lima anuncia última live para esta sexta-feira

Ícone na chamada era das lives, Gusttavo Lima anunciou que fará sua última apresentação virtual no período de pandemia. O show derradeiro acontece nesta sexta-feira (4). “Fiz muita coisa legal durante a pandemia, mas agora optei por não fazer mais lives.”

“Quero focar nos projetos, me dedicar ao novo DVD e me empenhar nos meus próximos lançamentos”, afirma o cantor sertanejo.

"Como essa será minha última aparição virtual - em live ou qualquer meio do tipo - vai ser também meu último show da pandemia. O ‘Embaixador in Concert’ vai rolar direto de São Paulo, com orquestra e tudo de mais lindo que eu posso levar ao meu público”, explicou Gusttavo.