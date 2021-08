Graciele Lacerda desmente boatos de separação de Zezé Di Camargo e Luciano

Graciele Lacerda comentou os rumores de que Zezé Di Camargo e Luciano estariam brigados. Tudo começou quando um seguidor perguntou por que o cunhado da influenciadora não frequentava a fazenda de Zezé. “Uai! Pergunta pra ele”, respondeu.

Pouco tempo depois, outro seguidor foi mais direto: “Zezé e Luciano brigaram, né?” E Graciele resolveu colocar um fim nos rumores. “Não existe briga, gente. Eles estão fazendo trabalhos paralelos. Mas a dupla continua”, garantiu.

Não é a primeira vez que o público se questiona sobre a relação entre os irmãos. Mesmo afastados, eles costumam sempre garantir que a dupla segue firme, mas pouco dizem sobre a relação pessoal.

O próximo encontro da dupla será em breve. Zezé di Camargo e Luciano vão dividir o palco do “Criança Esperança” com a dupla Israel e Rodolffo. “Cantar no ‘Criança Esperança’ é ter a noção de que você está útil. É saber que você está lutando por uma causa muito justa. Israel e Rodolffo são meninos muito do bem, batalharam muito pra chegar onde chegaram e, ao mesmo tempo, cantar ao lado deles representa na vida deles uma coisa de admiração e influência musical. E pra nós a certeza de que o trabalho com vigor e essência sempre vai vencer. Um ídolo virando fã, seria esse o meu papel hoje diante de Israel e Rodolffo”, disse Zezé.

Já Luciano adiantou como será o show: “Neste ano, eu fiquei muito feliz porque a gente vai cantar ‘É o Amor’, então a gente vai mandar uma mensagem de amor no programa que tem como foco a educação, a fé, o amor, a esperança”.