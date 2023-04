Gigi Furtado encanta com ‘Buarque-se’

A cantora paraense Gigi Furtado mergulha no universo de Chico Buarque com o show “Buarque-se”, na próxima sexta-feira e também no sábado, 14 e 15, na Casa do Fauno, sempre a partir das 21h. Os grandes sucessos do cantor, compositor e instrumentista consagrado da Música Popular Brasileira estarão no repertório, como “Cotidiano”, “Samba e amor”, “Basta um dia”, “Olhos nos olhos” e “Folhetim”, entre outras faixas apaixonantes.

Após realizar shows em tributo a artistas como Clara Nunes, Alcione, Maria Bethânia e Caetano, além das músicas do próprio álbum “Kizomba” (2021), Gigi Furtado investe em um novo projeto com músicas consagradas de Chico Buarque.

A ideia de fazer esse show foi de amigos e fãs da cantora lírica e popular. “Esse é o único show (em tributo) que não escolhi... escolheram! Meus amigos sempre falavam: ‘Por que não fazes um show com as canções do Chico?’ Eu dizia que gostava de ouvir Chico nas vozes de mulheres, nas interpretações femininas. O Chico usa esse eu lírico feminino, ele entende o universo feminino. Eles me perguntavam: ‘Então, por que tu não és essa mulher?’”, recorda.

A montagem desse show é um processo de pesquisa e entrega de Gigi Furtado. “A gente pára pra refletir. Eu, lendo as letras do Chico, não consigo ler de uma vez até o final. Pois eu leio uma parte, olho pra cima... fico refletindo... montando o cenário. Com ele é tudo muito mais intenso porque é letra e música. É preciso realmente mergulhar (na obra dele). Eu preciso prender a minha respiração lá embaixo (no mergulho). Estou mergulhando aos poucos”.

A cantora será acompanhada no show por Paulo Robson Araújo (violão), Neném Silva (guitarra) e Bruno Mendes (percussão).

O repertório está cheio de músicas do ‘Lado A’ (músicas mais conhecidas, que ficavam no lado A do LP). “Acho que ‘Lado B’ vai chegar quando eu estiver completamente submersa. Está quase... Eu acho que ele tem muito Lado A (na carreira de Chico), são 80 discos que ele tem. Não existem palavras para definir direito o que é o Chico, como letrista, como músico e instrumentista”.

Intimista

Esta será a segunda vez que ela realiza um show com músicas desse artista, a primeira vez foi antes da pandemia. “Eu tinha começado a montar o trabalho. Eu estava ainda ‘molhando os pés’ (conhecendo) no mar de Chico, quando veio a pandemia. Fiz somente um show e, agora, estou retornando a pedidos”, explica.

“A primeira vez que fiz esse show fiz com uma banda completa e, agora, vou fazer uma versão mais intimista, mais agradável para a plateia cantar junto, em um formato que permite uma participação maior do público”, descreve Gigi.

“Gosto de shows intimista por conta da interação, de poder andar entre as mesas, de olhar fixamente nos olhos de alguém, de poder cantar com as pessoas, entregar o microfone, gosto dessa sensação de ter a sala toda como meu palco e ter as pessoas todas em cima do meu palco, de tornar o momento especial e trazer uma experiência maior do que a esperada por quem sai de casa para vir ver o meu show”, descreve.

Agende-se:

Show ‘Buarque-se’, de Gigi Furtado

Dias: Sexta-feira e sábado, 14 e 15

Hora: 21h

Local: Casa do Fauno (Rua Aristides Lobo, 1061, Reduto)

Mesas e ingressos: (91) 98838-1808